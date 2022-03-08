Камалия рассказала о том, как провел свои последние минуты актер Павел Ли.

Трагедия с 33-летним актером кино и дубляжа Павлом Ли 6 марта потрясла всю Украину. После вторжения России в Украину Павел вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну. 6 марта он погиб под вражеским обстрелом в Ирпене.

Камалия, которая, как и многие другие знаменитости, знала Павла, поделилась в Инстаграм постом, посвященным обстоятельствам его гибели.

Как рассказала певица, актер проводил эвакуацию детей из жилого дома, когда его убили оккупанты.

«Паша эвакуировал детей из жилого дома в Ирпене, снял с себя бронежилет и прикрывал им детей!», - написала Камалия.

Она также поделилась фото Павла.

«Паша Ли…Украинский актер…Погиб в Ирпене…Покойся с миром…Тебе было всего 33», - подписала снимок певица.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Почему так тяжело. Светлая память нашим Героям», «Герои не умирают! Вечная память», «Земля пухом, покойся с Богом», «На небе еще один Ангел!!!! Спасибо за смелость», «Герой, спасибо всем, кто охраняет нашу страну», «Герои не умирают. Низкий уклон его близким», - пишут люди.

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