Трагедия с 33-летним актером кино и дубляжа Павлом Ли 6 марта потрясла всю Украину. После вторжения России в Украину Павел вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну. 6 марта он погиб под вражеским обстрелом в Ирпене.
Камалия, которая, как и многие другие знаменитости, знала Павла, поделилась в Инстаграм постом, посвященным обстоятельствам его гибели.
Как рассказала певица, актер проводил эвакуацию детей из жилого дома, когда его убили оккупанты.
«Паша эвакуировал детей из жилого дома в Ирпене, снял с себя бронежилет и прикрывал им детей!», - написала Камалия.
Она также поделилась фото Павла.
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«Паша Ли…Украинский актер…Погиб в Ирпене…Покойся с миром…Тебе было всего 33», - подписала снимок певица.
Ее поклонники не смогли пройти мимо.
«Почему так тяжело. Светлая память нашим Героям», «Герои не умирают! Вечная память», «Земля пухом, покойся с Богом», «На небе еще один Ангел!!!! Спасибо за смелость», «Герой, спасибо всем, кто охраняет нашу страну», «Герои не умирают. Низкий уклон его близким», - пишут люди.
Напомним, самая богатая певица Украины предупредила о новой хитрости врага.
Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины во время панической атаки записала обращение.
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