В Житомирской области сообщили данные о потерях региона за 16 дней войны с российскими оккупантами.

Как пишет Politeka.net, по данным, обнародованным начальником Житомирской областной военной администрации Виталием Бунечко, с начала войны в Житомирской области: погибли 39 человек, из них 25 военнослужащих; погибли 14 гражданских, среди которых четверо маленьких детей; 330 жителей области получили разные виды травм; авиаударами уже разрушены 33 объекта инфраструктуры.

"Мы знаем, кто виноват в этих преступлениях! Никогда не простим убийцам украинцев!", - говорится в сообщении главы Житомирской военной администрации.

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