У медичних закладах Білорусі лікують велику кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ.

Оперативну інформацію станом на 06.00 13 березня щодо російського вторгнення повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці в Facebook.

Розпочалась вісімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об’єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

За наявною інформацією, на території Республіки Беларусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь - близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.

У зв’язку з втратами збройні сили російської федерації формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА.

Віримо в Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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