З’явилися нові подробиці щодо гибелі російських пілотів при спробі катапультуватися. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що при огляді військовими спеціалістами ЗСУ збитих літаків та гелікоптерів рф простежуються несправності катапульти.

Крісло-катапульта — це рятувальна система для швидкої евакуації екіпажу військового літака, гвинтокрила у випадку аварійної ситуації. Здійснюється за рахунок вистрілювання (катапультування) крісла разом з пілотом з літального апарату за допомогою стисненого повітря, порохового заряду, ракетної системи, після чого крісло автоматично відкидається і пілот приземляється з парашутом.

Військові зазначають, що несправність російських рятувальних систем, ймовірно, у неспрацьовуванні крісла-катапульти або неправильному укладенні парашуту.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у збитих над Україною російських льотчиків не розкриваються парашути. При цьому у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що попередні результатах аналізу розбитих літаків свідчать, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом.

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