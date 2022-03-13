Появились новые подробности о гибели российских пилотов при попытке катапультироваться. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Отмечается, что при осмотре военными специалистами ВСУ сбитых самолетов и вертолетов рф прослеживаются неисправности катапульты.

Кресло-катапульта — это спасательная система для быстрой эвакуации экипажа военного самолета, вертолета в случае аварийной ситуации. Осуществляется за счет выстреливания (катапультирования) кресла вместе с пилотом из летательного аппарата с помощью сжатого воздуха, порохового заряда, ракетной системы, после чего кресло автоматически откидывается и пилот приземляется с парашютом.

Военные отмечают, что неисправность российских спасательных систем, вероятно, в несрабатывании кресла-катапульты или неправильной укладке парашюта.

Отметим, ранее сообщалось, что у сбитых над Украиной российских летчиков не раскрываются парашюты. При этом в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что предыдущие результатах анализа разбитых самолетов свидетельствуют, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его преднамеренная неправильная укладка перед вылетом.

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