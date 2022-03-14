20 днів російського вторгнення в Україну показують, що плани Путіна повністю провалилися і найближчі тижні стануть визначальними для результату війни. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.
"Напевно, наступні два-три тижні будуть визначальними. Росіяни будуть робити все можливе, щоб взяти Маріуполь", – припустив він.
Денисенко вважає, що після цього окупанти будуть рухатися в обхід Миколаєва на схід, і постараються взяти в оточення Східне угруповання українських військ.
"Наше головне завдання-зупинити цей рух, не дати їм можливості це зробити і примусити їх до важкої нав'язливої наземної боротьби, де вони програють", - пояснив він.
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Також Денисенко додав, що високоточна зброя окупантів вже закінчується, але у них все ще багато малоточного озброєння. Тим часом у нас мало систем протиповітряної оборони.
"Для нас зараз дуже важлива допомога від міжнародних партнерів, зокрема надання засобів ППО. Нині проходять певні дипломатичні домовленості", - зазначив Денисенко.
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