20 дней российского вторжения в Украину показывают, что планы Путина полностью провалились и ближайшие недели станут определяющими для исхода войны. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.
"Наверное, следующие две-три недели будут определяющими. Россияне будут делать все возможное, чтобы взять Мариуполь", – предположил он.
Денисенко считает, что после этого оккупанты будут двигаться в обход Николаева на восток, и постараются взять в окружение восточную группировку Украинских войск.
"Наша главная задача – остановить это движение, не дать им возможности это сделать и принудить их к тяжелой навязчивой наземной борьбе, где они проиграют", – объяснил он.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Войска РФ сбросили бомбу на город в Николаевской области, видео: люди под завалами
Россияне нанесли удар по американским журналистам, подробности: "Поплатился жизнью..."
"Знайте, я вас ненавижу": 14-летняя девочка бросилась под поезд, записав видео
Также Денисенко добавил, что высокоточное оружие оккупантов уже на исходе, но у них все еще много малоточного вооружения. Тем временем у нас мало систем противовоздушной обороны.
"Для нас сейчас очень важна помощь от международных партнеров, в частности предоставления средств ПВО. Ныне проходят определенные дипломатические договоренности", – отметил Денисенко.
Напомним про боевые действия в Киевской области: названы наиболее опасные направления
Как сообщала Politeka, ВСУ начали контратаку под Изюмом: РФ теряет живую силу и технику
Также Politeka писала, что оккупанты уничтожили мост между Запорожьем и Энергодаром: эвакуация людей невозможна