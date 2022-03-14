Высокоточное оружие оккупантов уже на исходе, но у них все еще много малоточного вооружения.

20 дней российского вторжения в Украину показывают, что планы Путина полностью провалились и ближайшие недели станут определяющими для исхода войны. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

"Наверное, следующие две-три недели будут определяющими. Россияне будут делать все возможное, чтобы взять Мариуполь", – предположил он.

Денисенко считает, что после этого оккупанты будут двигаться в обход Николаева на восток, и постараются взять в окружение восточную группировку Украинских войск.

"Наша главная задача – остановить это движение, не дать им возможности это сделать и принудить их к тяжелой навязчивой наземной борьбе, где они проиграют", – объяснил он.

Также Денисенко добавил, что высокоточное оружие оккупантов уже на исходе, но у них все еще много малоточного вооружения. Тем временем у нас мало систем противовоздушной обороны.

"Для нас сейчас очень важна помощь от международных партнеров, в частности предоставления средств ПВО. Ныне проходят определенные дипломатические договоренности", – отметил Денисенко.

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