Про це на брифінгу повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, передає CBS News. За його словами, 100% військовослужбовців, раніше розміщених Володимиром Путіним на кордоні для вторгнення в Україну, вже задіяні у військових діях. Зазначимо, що мова йде про 150 тисяч військових.
При цьому наголошується, що просування окупаційних сил зупинилося практично на всіх напрямках.
"Ми не бачимо, щоб завозилося щось ще", - підкреслили в Пентагоні.
За словами американського чиновника, російській армії не вдається досягти своїх цілей через опір з боку ЗСУ. Зокрема, окупанти вже деякий час безуспішно намагаються оточити Київ, однак їм це не вдається.
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У Пентагоні зазначили, що саме повільне просування військ в Україні могло змусити Росію звернутися за допомогою до Китаю.
Варто зазначити, що видання CNN з посиланням на обізнані джерела повідомляє, що РФ попросила Китай допомогти їй з озброєнням, а також продуктами харчування для військових.
Відзначається, що окупанти зіткнулися з серйозними логістичними проблемами після вторгнення в Україну, що сильно сповільнило їх просування вглиб країни.
У США вважають, що Китай дійсно може допомогти Росії з сухпайками, так як Надання іншої допомоги буде розцінено як провокація.
Нагадаємо, війська РФ вдарили по інтернату для дітей і лікарні, кадри.
Як повідомляла Politeka, Генштаб повідомив про зміни на фронті.
Також Politeka писала, що окупанти обстріляли Київ у кількох районах.