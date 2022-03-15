Росія вичерпала резерв військовослужбовців, яких спочатку планувала відправити в Україну.

Про це на брифінгу повідомив високопоставлений чиновник Пентагону, передає CBS News. За його словами, 100% військовослужбовців, раніше розміщених Володимиром Путіним на кордоні для вторгнення в Україну, вже задіяні у військових діях. Зазначимо, що мова йде про 150 тисяч військових.

При цьому наголошується, що просування окупаційних сил зупинилося практично на всіх напрямках.

"Ми не бачимо, щоб завозилося щось ще", - підкреслили в Пентагоні.

За словами американського чиновника, російській армії не вдається досягти своїх цілей через опір з боку ЗСУ. Зокрема, окупанти вже деякий час безуспішно намагаються оточити Київ, однак їм це не вдається.

У Пентагоні зазначили, що саме повільне просування військ в Україні могло змусити Росію звернутися за допомогою до Китаю.

Варто зазначити, що видання CNN з посиланням на обізнані джерела повідомляє, що РФ попросила Китай допомогти їй з озброєнням, а також продуктами харчування для військових.

Відзначається, що окупанти зіткнулися з серйозними логістичними проблемами після вторгнення в Україну, що сильно сповільнило їх просування вглиб країни.

У США вважають, що Китай дійсно може допомогти Росії з сухпайками, так як Надання іншої допомоги буде розцінено як провокація.

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Як повідомляла Politeka, Генштаб повідомив про зміни на фронті.

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