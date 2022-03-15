Відповість за всі злочини проти своїх співгромадян.

Наші спецслужби затримали кіберзлочинця, який тривалий час працював на "російську орду"

Про те, що виявлено хакер, який забезпечував російських окупантів стабільним мобільним зв'язком в нашій країні, на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Служба безпеки України .

Зокрема, користуючись "послугами" цього зрадника України, ворог міг:

анонімно здійснювати телефонні дзвінки з Росії на мобільні телефони окупантів нашої країни;

розсилати українським силовикам і держслужбовцям SMS-повідомлення, в яких пропонували здатися і перейти на бік окупантів;

передавати накази та команди передовим групам "російської орди".

Згідно з інформацією СБУ, тільки за один день, через обладнання цього хакера відбувалося до 1 тисячі дзвінків, і основна частина з них - від вищого командування армії РФ.

Зараз цей колаборант затриманий, а все обладнання - вилучено. Зловмисник відповість по всій строгості законодавчих норм України, оскільки на ньому кров не десятків, а сотень убитих мирних громадян нашої країни.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Харків піддався новим потужним обстрілам окупантів.

Також раніше ми інформували про те, що на Дніпропетровщині за добу виявлено 9 зрадників України.

А до цього наш портал повідомляли про те, що українські військові захопили трофеї ворогів.