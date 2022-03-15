Наши спецслужбы задержали киберпреступника, который продолжительное время работал на "российскую орду"
О том, что выявлен хакер, который обеспечивал российских оккупантов стабильной мобильной связью в нашей стране, на своей странице в соцсети Facebook, информирует
В частности, пользуясь "услугами" этого предателя Украины, враг мог:
- анонимно совершать телефонные звонки из России на мобильные телефоны оккупантов нашей страны;
- рассылать украинским силовикам и госслужащим SMS-сообщения, в которых предлагали сдаться и перейти на сторону оккупантов;
- передавать приказы и команды передовым группам "русской орды".
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Согласно информации СБУ, только за один день, через оборудование этого хакера совершалось до 1 тысячи звонков, и основная часть из них - от высшего командования армии РФ.
Сейчас этот коллаборант задержан, а все оборудование - изъято. Злоумышленник ответит по всей строгости законодательных норм Украины, поскольку на нем кровь не десятков, а сотен убитых мирных граждан нашей страны.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Харьков подвергся новым мощным обстрелам оккупантов.
Также ранее мы информировали о том, что на Днепропетровщине за сутки выявлено 9 предателей Украины.
А до этого наш портал сообщали о том, что украинские военные захватили трофеи врагов.