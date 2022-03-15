Українці можуть продовжувати отримувати лікарняні та допомогу по вагітності навіть в нинішніх умовах.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі Міністерства соціальної політики. Через військові дії робота соціальних служб в Україні виявилася сильно ускладнена. Однак, це не означає, що люди перестануть отримувати компенсації за лікарняним листком, декретну допомогу та інші соціальні виплати.

У випадках, коли роботодавець не встиг подати необхідні документи до Фонду соціального страхування, люди зможуть зробити це самостійно.

Зазначається, що це стосується таких категорій осіб: працівників підприємств, які закрилися через війну; працівників підприємств, з якими був втрачений контакт; людей, які евакуювалися в безпечне місце і не можуть зв'язатися з роботодавцем.

Для того, щоб отримати виплати, українці повинні звернутися до найближчого до них відділення Фонду соціального страхування. У такому випадку кошти будуть перераховані на спеціально відкритий для людини поточний рахунок або особисту банківську картку.

Для отримання виплат у Фонді соцстрахування потрібно буде надати:

паперовий листок непрацездатності або Е-лікарняний;

копії сторінок паспорта (1-4 і 11-16);

копію ідентифікаційного коду.

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