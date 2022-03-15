Про це повідомляється в Телеграм-каналі Міністерства соціальної політики. Через військові дії робота соціальних служб в Україні виявилася сильно ускладнена. Однак, це не означає, що люди перестануть отримувати компенсації за лікарняним листком, декретну допомогу та інші соціальні виплати.
У випадках, коли роботодавець не встиг подати необхідні документи до Фонду соціального страхування, люди зможуть зробити це самостійно.
Зазначається, що це стосується таких категорій осіб: працівників підприємств, які закрилися через війну; працівників підприємств, з якими був втрачений контакт; людей, які евакуювалися в безпечне місце і не можуть зв'язатися з роботодавцем.
Для того, щоб отримати виплати, українці повинні звернутися до найближчого до них відділення Фонду соціального страхування. У такому випадку кошти будуть перераховані на спеціально відкритий для людини поточний рахунок або особисту банківську картку.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Це жалюгідно": Зеленський розповів про масштабні втрати Росії, яка вже просить про допомогу
Знайдено тіло відомого українського актора, який рятував дітей: "Мама не дочекається свого єдиного сина"
Окупантів знищили при форсуванні річки Ірпінь: фото з супутника
Австрійський експерт розповів, скільки Росія буде вести війну: "Я думаю, вони будуть намагатися дотягнути до..."
Для отримання виплат у Фонді соцстрахування потрібно буде надати:
- паперовий листок непрацездатності або Е-лікарняний;
- копії сторінок паспорта (1-4 і 11-16);
- копію ідентифікаційного коду.
Нагадаємо, як отримати статус внутрішньо переміщеної особи і які пільги можна отримати.
Як повідомляла Politeka, у Мінсоцполітики пояснили, кому додали майже тисячу гривень до пенсії.
Також Politeka писала, що у Мінсоцполітики відповіли українцям, що буде з пільгами і субсидіями.