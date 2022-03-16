В уряді пояснили, хто з бійців територіальної оборони може розраховувати на статус учасника бойових дій

Те, що добровольці, які вступили в тероборону, будуть вважатися учасниками бойових дій, і отримають супутні пільги, оскільки чинності набрав відповідний закон, прийнятий днями, посилаючись на міністерку у справах ветеранів, Юлію Лапутіну, пише " ТСН ".

Зокрема, отримати вищевказаний статус можуть тільки бійці, які безпосередньо брали участь у веденні бойових дій. Таким чином, повністю зникнуть прецеденти, коли певні люди просто приїжджали на пару годин/днів на позиції, і пізніше отримували належні пільги.

Також, з'явиться ще один статус "пільговика", що стосується сімей загиблих/померлих ветеранів війни або сімей загиблих/померлих захисників і захисниць нашої. Хоча на цей момент у держбюджеті не передбачені виплати за ті втрати, які несуть наші воїни в цій війні, буде ініційована робота над поправками до бюджету, щоб ці сім'ї гарантовано забезпечувала держава.

Крім того, в уряді опрацьовують алгоритми щодо матеріально-технічного, військового та грошового забезпечення територіальної оборони.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ворог продовжує знищувати інфраструктуру Гостомеля.

Також раніше ми інформували про те, що "орки" відкрили вогонь по мирних людях у Чернігові.

А до цього наш портал повідомляли про те, що після контрнаступ ЗСУ під Києвом, знищено багато техніки і живої сили окупантів.