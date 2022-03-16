Орки обстреляли местных жителей в Чернигове, пока они стояли в очереди за хлебом. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом информирует корреспондентка Суспільного с места происшествия.

Обстрел произошел 16 марта утром. Пострадал ли еще кто-то в результате инцидента – не сообщают.

Напомним, оккупанты похитили мэра Мелитополя, который отказался сотрудничать с врагами.

Как сообщала Politeka, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.

Также Politeka писала, что разведка назвала имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.