Орки обстреляли местных жителей в Чернигове, пока они стояли в очереди за хлебом. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 10 человек.
Об этом информирует корреспондентка Суспільного с места происшествия.
Обстрел произошел 16 марта утром. Пострадал ли еще кто-то в результате инцидента – не сообщают.
Напомним, оккупанты похитили мэра Мелитополя, который отказался сотрудничать с врагами.
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Как сообщала Politeka, Россия посылает в Украину частные охранные фирмы.
Также Politeka писала, что разведка назвала имена летчиков РФ, которые готовятся бомбить Украину.