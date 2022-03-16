В правительстве объяснили, кто из бойцов территориальной обороны может рассчитывать на статус участника боевых действий

То, что добровольцы, вступившие в терроборону, будут считаться участниками боевых действий, и получат сопутствующие льготы, так как в силу уже вступил соответствующий закон, принятый на днях, ссылаясь на министершу по делам ветеранов, Юлию Лапутину, пишет " ТСН ".

В частности, получить вышеуказанный статус могут только бойцы, которые непосредственно участвовали в ведении боевых действий. Таким образом, полностью исчезнут прецеденты, когда определенные люди просто приезжали на пару часов/дней на позиции, и позднее получали надлежащие льготы.

Также, появится еще один статус "льготника", касающийся семей погибших/умерших ветеранов войны или семей погибших/умерших защитников и защитниц нашей. Хотя на данный момент в госбюджете не предусмотрены выплаты за те потери, которые несут наши воины в этой войне, будет инициирована работа над поправками к бюджету, чтобы эти семьи гарантированно обеспечивало государство.

Кроме того, в правительстве прорабатывают алгоритмы относительно материально-технического, военного и денежного обеспечения территориальной обороны.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что враг продолжает уничтожать инфраструктуру Гостомеля.

Также ранее мы информировали о том, что "орки" открыли огонь по мирным людям в Чернигове.

А до этого наш портал сообщали о том, что после контрнаступление ВСУ под Киевом, уничтожено много техники и живой силы оккупантов.