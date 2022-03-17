Як пише Politeka.net, Міністр культури Даріо Франческіні заявив, що Італія готова відновити знищений російськими окупантами драмтеатр в Маріуполі. Про це чиновник повідомив у Twitter.
"Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси і засоби для його відновлення в найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - зазначив міністр Даріо Франческіні.
Нагадаємо, окупанти скинули бомбу на драматичний театр Маріуполя 16 березня. На щастя, людям, які ховалися в підвалі від обстрілів і бомб, вдалося вижити.
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Нагадаємо, Полякова показала, що стало з драмтеатром після обстрілу в Маріуполі: "Розбили саме серце міста".
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