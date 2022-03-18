ВСУ відкинули "російську орду" якомога далі від Миколаєва, майже на 40 кілометрів

Те, який перший населений пункт у Херсонській області звільнений нашими військовими, можна побачити на YouTube-каналі народного депутата Олексія Гончаренко .

Зокрема, ЗСУ вибили російських окупантів з села Посад-Покровське ще кілька днів тому, про що свідчить безліч знищеної техніки "орків". Зараз українські воїни перейшли до облаштування укріплених позицій. На думку Гончаренка, почався справжній контрнаступ, а не якісь "порожні розмови".

Відмітимо, що цей населений пункт знаходиться між Миколаєвом і Херсонською областю - обласного центру від даного села не більше 40 км.

Таким чином, "оркам" буде вельми проблематично наступати в бік Миколаєва у напрямку від Херсона, оскільки ВСУ вже контролюють майже 50 відсотків траси М-14, що з'єднує два обласних центри.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що бійці ЗСУ наносять по окупантах нищівні удари, нові дані про втрати.

Також раніше ми інформували про те, що 3 ворожі ракети знищили в небі над Вінницькою областю.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ППО ЗСУ збила кілька крилатих ракет над Дніпром.