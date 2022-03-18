В Національному банку попередили українців про шахраїв, які виманюють кошти нібито для допомоги ЗСУ. Про це йдеться в повідомленні нацрегулятора.
Нацбанк України зафіксував розсилку електронних шахрайських листів, у яких нібито від імені НБУ українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ у криптовалюті. Для переказу коштів зазначено посилання на криптогаманець.
Якщо спробувати надіслати відповідь на цей лист, то ви побачите електронну адресу з розширенням @bank.gov.ua.
Зафіксовано дві такі фейкові адреси:
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Тим, хто отримав такого листа радять просто його видалити.
Наголошується, що Національний банк України
- Не розсилає електронні листи громадянам
- Не збирає кошти на допомогу у криптогаманці
Українцям варто не втрачати пильності та допомагати лише через перевірені організації та використовувати лише перевірені рахунки.
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