"Російська орда" фактично витратила весь свій запас ракет

Війська РФ фактично випустили по Україні всі свої ракети та подібні види боєприпасів, і з цієї причини цілий перелік компаній російського військово-промислового комплексу, вже переведений на 24-годинний режим роботи. Про це, в денному оперативному зведенні(на 12 годин дня цієї п'ятниці), на своїй сторінці в соцмережі Facebook, інформує Генштаб ЗСУ.

Зокрема, через високу витрату майже всього свого боєзапасу ракет, включаючи деякі види боєприпасів, військово-політичне керівництво РФ прийняло рішення про переведення підприємств російського ВПК, залучених у виробництві КРМБ "Калібр"/ боєприпасів до РСЗВ "Смерч", на цілодобовий графік роботи.

Нагадаємо - ЗСУ звільнили від "орків" село Посад-Покровське на Херсонщині, і почали облаштовувати укріплені позиції. Таким чином, ворог відкинутий від Миколаєва на 30-40 кілометрів.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що ракета окупантів збита в Одеській області.

Також раніше ми інформували про те, що три ворожі об'єкти знищили в небі над Вінницькою областю.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ППО ЗСУ збила кілька крилатих ракет над Дніпром.