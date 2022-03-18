Предприятия России переведены на "рельсы войны", и будут работать сутками.

"Русская орда" фактически потратила весь свой запас ракет

Войска РФ фактически выпустили по Украине все свои ракеты и подобные виды боеприпасов, и по этой причине целый перечень компаний российского военно-промышленного комплекса, уже переведен на 24-часовой режим работы. Об этом, в дневной оперативной сводке(на 12 часов дня этой пятницы), на своей странице в соцсети Facebook, информирует Генштаб ВСУ.

В частности, из-за высокого расхода почти всего своего боезапаса ракет, включая некоторые виды боеприпасов, военно-политическое руководство РФ приняло решение о переводе предприятий российского ВПК, вовлеченных в производстве КРМБ "Калибр"/боеприпасов к РСЗО "Смерч", на круглосуточный график работы.

Напомним - ВСУ освободили от "орков" село Посад-Покровское в Херсонской области, и начали обустраивать укрепленные позиции. Таким образом, враг отброшен от Николаева на 30 - 40 километров.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что ракета оккупантов сбита в Одесской области.

Также ранее мы информировали о том, что три вражеских объекта уничтожили в небе над Винницкой областью.

А до этого наш портал сообщали о том, что ПВО ВСУ сбила несколько крылатых ракет над Днепром.