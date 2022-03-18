Протягом 23 днів після початку вторгнення росії в Україну влада країни не звернулася з проханням про видачу останків загиблих в Україні росіян.
Про це на брифінгу розповіла віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук, трансляцію вели в Facebook офісу президента.
"Ми підняли питання про необхідність організації збору та ідентифікації тіл загиблих військових сил окупанта. Ми звернули увагу Червоного Хреста, що росія досі не звернулася з проханням про видачу тіл і останків їх загиблих, кількість яких вже давно перевищила 14 тисяч", – заявила Верещук.
Причина очевидна – рф свідомо залишає своїх загиблих військових, щоб росіяни не дізналися про справжні масштаби війни Путіна проти України. Особливо цинічно виглядають дії рф і на тлі гасел "своїх не кидаємо".
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