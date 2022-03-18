В течение 23 дней после начала вторжения россии в Украину власти страны не обратились с просьбой о выдаче останков погибших в Украине россиян.
Об этом на брифинге рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук, трансляцию вели в Facebook офиса президента.
"Мы подняли вопрос о необходимости организации сбора и идентификации тел погибших военных сил оккупанта. Мы обратили внимание Красного Креста, что россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел и останков их погибших, количество которых уже давно превысило 14 тысяч", – заявила Верещук.
Причина очевидна – рф сознательно оставляет своих погибших военных, чтобы россияне не узнали об истинных масштабах войны путина против Украины. Особенно цинично выглядят действия рф и на фоне лозунгов "своих не бросаем".
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