З початку масштабного вторгнення Росії в Україну близько 6,5 мільйонів чоловік були змушені покинути свої будинки, при цьому майже 3,3 мільйона чоловік виїхали з території країни. Про це йдеться в звіті ООН.
У сукупності кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і тих, хто виїхав в інші країни, становить близько 9,8 мільйона чоловік – це більше 23% населення країни.
За даними Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ), протягом четвертого тижня військовий наступ вже спричинило 2149 жертв серед цивільного населення, у тому числі 816 убитих. Фактичні цифри, ймовірно, набагато вище, оскільки по всій країні тривають запеклі зіткнення.
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