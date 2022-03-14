Як пише Politeka.net, у своєму Instagram співак поділився новими кадрами зі Львова.

Вакарчук розповів, що вирішив відвідати людей у центрі для переселенців. На фото можна побачити українців, зібраних у великому залі. Спальні місця для них організовані прямо на підлозі, поруч один з одним.

Вакарчук виступив перед присутніми і заспівав для них.

"Сьогодні був у Центрі, що займається переселенцями. Там же знаходиться волонтерський штаб "Нам потрібна перемога". Все на фото... Додати можу тільки одне-нам всім потрібна наша перемога", - написав музикант у підписі до кадрів.

Українці відреагували на його пост.

Ви золото!", "Ваша підтримка безцінна", "Повага, захоплення і уклін вам!", "Боже, як нам потрібна перемога над цими нелюдами! Ми вистоїмо і обов'язково переможемо! Ви такий щирий, спасибі вам за підтримку", "Боже бережи Україну", "ми переможемо. Тепер мрію побувати на вашому концерті в Києві на Олімпійському", - пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "Євробачення" Руслана показала, що створили російські окупанти під Львовом.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" влаштував концерт посеред вулиці для українців.

Також Politeka писала, що Вакарчук з "Океан Ельзи" показав у госпіталі, як українці борються за життя.