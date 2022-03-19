Окупанти фактично знищили місто, і залишили після себе випалену землю.

Масштабні руйнування Маріуполя показали на фотознімках і відео, знятих з висоти

Супутникові знімки, відео з дронів, зроблені в п'ятницю, 18-го Березня, для видання "Guardian"/журналістом "Buzzfeed News" Крістофером Міллером, а також детальні фото з космосу від "Maxar Technologies", опубліковані " Ракурсом ".

Як можна побачити, через масовані бомбардування та обстріли з боку "російської орди", панельні житлові будинки фактично знищені, а стіни суцільно покриті чорною кіптявою.

Зруйнований драмтеатр не потрапив на фото, через значну хмарність. Але на знімках можна розглянути величезну колону автомобілів, що рухається по певному окупантами "зеленому коридору". Люди евакуювалися в бік населених пунктів Мангуш і Бердянськ.

Зазначимо, що зараз тривають серйозні бої за Маріупольський металургійний комбінат "Азовсталь". Своїми обстрілами "орки" практично зрівняли з землею це підприємство, яке раніше вважалося одним з найбільших в Європі.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що українські військові змусили вертольоти окупантів пересуватися виключно по землі.

Також раніше ми інформували про те, що українці масово залишають домівки через війну, в ООН назвали сумарне число біженців.

А до цього наш портал повідомляли про те, що війська РФ вдарили по ВНЗ і сусідніх будинках у Харкові.