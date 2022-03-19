Допомогти відбудувати зруйновані Росією українські міставже зголосився ряд країн. Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«Відбудуємо країну мрії»,- йдеться у повідомленні.

Наразі вже зголосилися допомогти відбудувати Україну

Греція - розбомблений пологовий будинок у Маріуполі

Італія - зруйнований Драматичний театр у Маріуполі

Британія формує відповідний пакет підтримки

Польща запропонувала ЄС зібрати 100 млрд євро допомоги

Також допомогу Україні надають Канада, США, Японія, Нідерланди, Австрія, Швеція, Світовий банк, МВФ, Європейський Інвестиційний Банк.

Нагадаємо, 16 березня у своєму зверненні президент Володимир Зеленський зазначив, що окупанти вже завдали у 100 разів більших руйнувань, аніж Донбасу за 8 років війни.

«Постраждали найбільше території Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та південь. Постраждали найбільше ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили, як про місце проживання особливо близьких для Росії людей. Мабуть, немає такої неядерної зброї, яку б окупанти ще не застосували проти наших мирних людей. Ось така близькість, ось така дружба, ось такий, як говорили у Москві, роз'єднаний народ», - сказав президент.

Нагадаємо, руйнування Маріуполя показали з космосу і з безпілотників: як виглядає місто після обстрілів агресора

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