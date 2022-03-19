Нічим не виправдана війна Росії проти нашої країни, схоже, стане причиною безлічі негативних змін, які торкнуться усього світу

Про те, що розв'язані "російською ордою" масштабні військові дії, рано чи пізно призведуть до глобального голоду, у своєму Twitter-акаунті, повідомив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, Антоніу Гутерриш .

Зокрема, дії "орків" в нашій країні вже порушили ланцюжки поставок, що викликало блискавичне зростання вартості палива, цін на різні продукти харчування і "стрибок" розміру сум на транспортні витрати.

Таким чином, в ООН серйозно задумалися над тим, як здійснити всі можливі процедури, що дозволяють запобігти ймовірному голоду, викликаний можливим крахом світової продовольчої системи.

The war in Ukraine is already disrupting supply chains and causing the prices of fuel, food and transport to skyrocket.



We must do everything possible to avert a hurricane of hunger and a meltdown of the global food system. — António Guterres (@antonioguterres) March 19, 2022

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що українці масово залишають свої домівки через війну.

Також раніше ми інформували про те, що російські загарбники поширюють неправдиву карту свого просування по території України.

А до цього наш портал повідомляли про те, що масштабні руйнування будинків у Маріуполі показали з космосу.