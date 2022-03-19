Помочь отстроить разрушенные Россией украинские города уже вызвался ряд стран. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

«Отстроим страну мечты»,- говорится в сообщении.

Сейчас уже согласились помочь отстроить Украину

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Италия-разрушенный драматический театр в Мариуполе

Британия формирует соответствующий пакет поддержки

Польша предложила ЕС собрать 100 млрд евро помощи

Также помощь Украине оказывают Канада, США, Япония, Нидерланды, Австрия, Швеция, Всемирный банк, МВФ, Европейский инвестиционный Банк.

Напомним, 16 марта в своем обращении президент Владимир Зеленский отметил, что оккупанты уже нанесли в 100 раз большие разрушения, чем Донбассу за 8 лет войны.

"Пострадали больше всего территории Донбасса, приграничных областей на российском направлении, Киевская область и юг. Пострадали больше всего те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили, как о месте жительства особенно близких для России людей. Пожалуй, нет такого неядерного оружия, которое бы оккупанты еще не применили против наших мирных людей. Вот такая близость, вот такая дружба, вот такой, как говорили в Москве, разобщенный народ», - сказал президент.

Напомним, разрушение Мариуполя показали из космоса и с беспилотников: как выглядит город после обстрелов агрессора

Как сообщала Politeka, война РФ против Украины может вызвать глобальный голод: заявление генсека ООН

Также Politeka писала, что украинцы массово покидают дома из-за войны, в ООН назвали число беженцев: "более 23% населения"