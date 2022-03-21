Українці зможуть офіційно отримати статус безробітного через додаток «дія»

Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на постанову Кабміну.

Відзначається, що всі безробітні будуть отримувати належну їм допомогу. Але людину можуть зняти з реєстрації в центрі зайнятості, якщо він відмовиться від виконання суспільно-корисних робіт.

Всі безробітні, згідно з постановою, зобов'язані брати в них участь на вимогу військового командування або місцевих адміністрацій.

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