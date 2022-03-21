Украинцы смогут официально получить статус безработного через приложение «Дия»

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на постановление Кабмина.

Отмечается, что все безработные будут получать полагающуюся им помощь. Но человека могут снять с регистрации в Центре занятости, если он откажется от выполнения общественно-полезных работ.

Все безработные, согласно постановлению, обязаны принимать в них участие по требованию военного командования или местных администраций.

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