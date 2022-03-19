"Русская орда" заставляет мирное население Мариуполя носить повязки белого цвета, чтобы обмануть ВСУ
О том, что российские оккупанты надевают на жителей окруженного Мариуполя белые повязки, чтобы защитники Украины спутали наших гражданских с "орками", в своем Telegram-канале информирует подразделение "
Как пишут наши воины, в последнее время часто поступает интересная информация от местных жителей - россияне пытаются ввести в заблуждение простых граждан Мариуполя, навязывая тем ношение белых повязок. Оккупанты утверждают, что белые повязки являются опознавательным знаком гражданского населения.
Впрочем, на самом деле это не так, уверены бойцы "Азова":
"Подчеркиваем!!! Белыми повязками россияне помечают свою путинскую армию, прячась таким образом за гражданскими, чем подвергают их дополнительной опасности. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!".
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К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Украине создадут особые условия для пленных агрессоров.
Также ранее мы информировали о том, что украинская бабушка до смерти "закормила" оккупантов.
А до этого наш портал сообщали о том, что РФ нанесла удар по Ивано-Франковщине.