20 марта защитники Мариуполя уничтожили 2 российских танка, потопили вражеский катер, ликвидировали 17 захватчиков и захватили трофейное оружие.
Об этом сообщаетотдельный отряд спецназа "Азов" в Telegram
"За минувшие сутки бойцами полка "Азов" были уничтожены 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплен вражеский катер проекта 03160 "Раптор" - говорится в сообщении "Азова".
Также защитники сообщили, что захватили трофейное вооружение врага. В частности, РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Шмель".
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