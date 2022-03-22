Такі заяви, як пише Politeka.net, Сокуров зробив на YouTube-каналі "Ещенепознер".

"Те що зараз відбувається, це анітрохи не менш важка і згубна подія, ніж те, що сталося в 1917 році в Росії. Тоді поділили світ і ось зараз відбувається те, що не піддається навіть ніякому формулювання... Взагалі завжди погано, коли не можна відступити. Зробити кілька кроків назад, посидіти, подумати, сказати: "Боже, як же ми помилялися. Вибачте нас. Ми по-іншому підемо". Не можна так. Те, що зараз відбувається - це незворотність. Вона настільки ж радикальна, як і поділ світу на дві нерівних. Не на дві половини звичайно. Все ж режим комуністичний поширювався на більшу частину населення світу, але удар по культурі, за традиціями було завдано дуже серйозний", – заявив Сокуров.

Режисер зізнався, що ніколи не міг собі навіть уявити того, що зараз відбувається в Росії.

"... Що держава може допустити перехід через кордони всякої коректності, всякої поваги до народу, всякої поваги до супротивника. Щоб така кількість злоби виходило від державного телебачення. Не просто пропаганди, а справжньої злоби. Я ніколи не бачив такого. У вас немає ніякого права зупиняти розвиток в цій країні і накидати зашморг на шиї молодих людей. У вас немає цього права", – сказав режисер.

Сокуров допускає, що Путіну загрожує повалення, а Росії доведеться починати своє існування як держави з самого початку.

"Я припускаю, що нас чекає через місяць-два. Я не буду говорити, тому що сказане може здійснитися, а у невимовного є можливість і не бути. Але поки ми йдемо тими ж темпами, як йшли, коли стався революційний переворот в Росії і повалення монархічного режиму... Це вихід в нульову точку. Це погано для всіх нас", - поділився своїми роздумами Сокуров.

Нагадаємо, раніше член команди Олексія Навального Георгій Албуров повідомив, що Путін змінив понад 1000 особистих співробітників через побоювання бути отруєним.

Тим часом у МВС України заявили, що президент РФ Володимир Путін виявився обдуреним своїм близьким соратником-президентом Білорусі Олександром Лукашенком. В результаті главі Білорусі може загрожувати переворот