Як пише Politeka.net, українці вже 28-ту добу захищають свою землю від російських окупантів, які вторглися в Україну за наказом Володимира Путіна ще 24 лютого. Маріуполь практично відразу став одним з найбільш інтенсивних напрямків, адже вороги оточили місто і порівнюють його з землею. Сьогодні, 23 березня, стало відомо, що загинув один з відомих українських спортсменів під час боїв за Маріуполь, передає "Україна зараз".

"Херсонець Іван Щекін загинув у боях за Маріуполь про це повідомила Херсонська Федерація академічного веслування.

25-річний хлопець-вихованець Херсонської школи академічного веслування. З 2011 по 2015 рік займався у тренерів – Миколи та Віталія Кривенков. Кандидат у майстри спорту України, призер всеукраїнських змагань серед юнаків", - написано було в повідомленні.

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