Як пише Politeka.net, незважаючи на ситуацію в Україні, студенти зможуть навчатися далі Дистанційно. Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти, нардеп України Ірина Гришина.
"Важлива інформація для студентів, які через війну тимчасово не можуть навчатися у своєму університеті!
Провідні вузи країни пропонують вам приєднуватися до онлайн-навчання. Отримані результати потім перезасчітают у вашому "рідному" закладі.
Ось список університетів, де можна заповнити онлайн-форму і вчитися Дистанційно", - написала депутат і надала список.
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