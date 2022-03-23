Студенти можуть повернутися до навчання: депутат розповіла, що для цього потрібно

Як пише Politeka.net, незважаючи на ситуацію в Україні, студенти зможуть навчатися далі Дистанційно. Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти, нардеп України Ірина Гришина.

"Важлива інформація для студентів, які через війну тимчасово не можуть навчатися у своєму університеті!

Провідні вузи країни пропонують вам приєднуватися до онлайн-навчання. Отримані результати потім перезасчітают у вашому "рідному" закладі.

Ось список університетів, де можна заповнити онлайн-форму і вчитися Дистанційно", - написала депутат і надала список.

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