Как пишет Politeka.net, несмотря на ситуацию в Украине, студенты смогут обучаться дальше дистанционно. Об этом сообщила глава подкомитета с вопросов высшего образования, нардеп Украины Ирина Гришина.
"Важная информация для студентов, которые из-за войны временно не могут учиться в своем университете!
Ведущие вузы страны предлагают вам присоединяться к онлайн-обучению. Полученные результаты потом перезасчитают в вашем «родном» заведении.
Вот список университетов, где можно заполнить онлайн-форму и учиться дистанционно", - написала депутат и предоставила список.
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