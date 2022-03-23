Студенты могут вернуться к учебе: депутат рассказала, что для этого нужно

Как пишет Politeka.net, несмотря на ситуацию в Украине, студенты смогут обучаться дальше дистанционно. Об этом сообщила глава подкомитета с вопросов высшего образования, нардеп Украины Ирина Гришина.

"Важная информация для студентов, которые из-за войны временно не могут учиться в своем университете!

Ведущие вузы страны предлагают вам присоединяться к онлайн-обучению. Полученные результаты потом перезасчитают в вашем «родном» заведении.

Вот список университетов, где можно заполнить онлайн-форму и учиться дистанционно", - написала депутат и предоставила список.

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