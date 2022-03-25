В сети разгорелось обсуждение по поводу того, жив ли все-таки лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался сегодня, 25-го марта, на 75-м году жизни. Последние сутки политик провел в коме. Об этом сообщает telegram-канал Mash, а также другие телеграм-каналы и СМИ.

«Владимир Жириновский умер сегодня в 10.45 утра. Последние сутки политик провел в коме» - сказано в коротком сообщаении.

Сенатор РФ Александр Пронюшкин также подтверждает информацию о смерти Жириновского. Спустя несколько минут сенатор Пронюшкин удалил из своего Telegram-канала сообщение о смерти Жириновского.

В свою очередь Минздрав заявляет, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

В то же время председатель госдумы РФ Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского:

«Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления».

Отметим, ранее врач Жириновского заявил о его опасном состоянии, при котором выходят из строя какие-то органы и системы: дыхательная, сердечно-сосудистая, почки, головной мозг.

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