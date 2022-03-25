Днями йому належало виступати за нашу країну на Чемпіонаті світу з ММА GAMMA.

Член збірної України Федерації змішаних бойових мистецтв трагічно загинув під час оборони Маріуполя. Про це стало відомо з повідомлень в соціальних мережах від колег Єгора Біркуна.

«Обороняючи Маріуполь, загинув Єгор Биркун. Днями йому належало виступати за нашу країну на Чемпіонаті світу з ММА GAMMA. Ворог знищив всі плани. Вічна пам'ять українцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну!» - сказано в повідомленні.

Військовому було 24 роки, він загинув 23 березня. Єгор Біркун захищав Схід України і брав участь в обороні блокадного Маріуполя.

У соціальних мережах та ЗМІ також повідомляють, що криворіжець навчався в навчально-виховному комплексі № 81, Єгор після продовжив навчання в Криворізькому національному університеті.

Також до цього постання новина з'явилася на сторінці Міністерства оборони України, трагічно загинув льотчик Степан Тарабалка. Він боровся з російськими окупантами, здійснюючи вильоти на винищувачі МіГ-29. 13 березня Степан загинув під час повітряного бою з переважаючими силами ворога. Як написали в публікації Міноборони, льотчик «пішов у небо».

За захист повітряного простору України, доблесть і відвагу майору Степану Тарабалці було присвоєно звання «Герой України» (посмертно).

Нагадавши, на Харківщині окупанти зазнали чергового фіаско, обстрілявши самих себе.

Як повідомляла Politeka, з'ясувалися обставини трагедії з російською журналісткою в Києві.

Також Politeka писала, що крик душі українського рятувальника потрапив на відео.