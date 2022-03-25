Українці, вимушені змінити місце проживання через розв'язану Росією війну, можуть розраховувати на грошову допомогу від держави.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла Міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Вона повідомила про те, що держава допомагатиме українцям, які через військові дії були змушені покинути будинок і перебратися в інший населений пункт країни.

За словами Лазебної, внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину і людину з інвалідністю, і в розмірі 2000 гривень на кожну іншу. Днями відповідне рішення було прийнято урядом.

Ця допомога надаватиметься людям, які виїхали з територій активних бойових дій, а також з тимчасово окупованої території Криму. При цьому є важливий нюанс: для отримання допомоги українці повинні бути зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Крім того, допомога буде автоматично нараховуватися особам, які станом на 1 березня отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання. Тобто-біженці з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, українцям сказали, куди звертатися в разі проблем з виплатою пенсії, повний список.

Як повідомляла Politeka, запроваджено спеціальний механізм соціальних виплат, що зміниться і кого торкнеться.

Також Politeka писала, що українців попередили про новий цинічний обман щодо дітей.