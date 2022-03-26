Впродовж 25-27 березня в шести областях України уряд авансом виплатить пенсії загальною сумою 8,8 млрд грн.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, уже профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях. Гроші вже надійшли в банки.
Крім того, 26 березня кошти на виплату пенсій авансом спрямують в Сумську, Херсонську та Миколаївську області, а 27 березня – в Київську.
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