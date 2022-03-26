Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в телеграм-канале сообщает, что "расконсервированная» российская военная техника полностью разворована, а командир танкового полка – застрелился.

Известно, что оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники снятой с длительного хранения. В частности, на аэродроме в СМТ Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу. Состояние техники там в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование.

«Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя. В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после «расконсервации» со складов.

В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 «расконсервированных» танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. По имеющейся информации – командир 13-ти танкового полка 4-й танковой дивизии РФ – застрелился» - говорится в сообщении.

Мы писали, в Мелитополе представители российской «комендатуры» города собирают глав ОСМД и предлагают сообщить им о том, «где живут фашистами».

При этом определение «фашистов» в видении оккупантов подразумевает простое несогласие с тем, что Мелитополь – это Россия. Также «фашистами» россияне считают людей, которые демонстрируют или просто хранят у себя флаг и герб Украины, а также тех, кто не признает легитимность российской «власти».

Напомним, Арестович рассказал о серьезных проблемах оккупантов, фронт практически замер.

Как сообщала Politeka, предателей Украины настигла карма на российских кораблях.

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