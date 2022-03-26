Жителям населених пунктів у зоні бойових дій будуть безкоштовно роздати продукти харчування. Про це 26 березня повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
Постановою Кабміну затверджено порядок видачі населенню продовольчих товарів і перелік продуктів: від круп і зерна до консервів і соняшникової олії.
Обсяг продуктів на одну людину в місяць:
- зерно (пшениця та/або кукурудза) для хліба, борошна – 12,14 кг;
- крупи, рис; зерно для круп у перерахунку на еквівалент крупи-2 кг;
- макаронні вироби – 1 кг;
- Олія соняшникова – 1 кг;
- м'ясні, рибні, бобові консерви-2,5 кг;
- цукор – 1 кг;
- молоко або його замінник – згущене молоко, сухе молоко в перерахунку на еквівалент цільного молока) - 5 кг;
- хлібобулочні та кондитерські вироби (печиво, сухарі, хлібці, бублики, пряники) – 1 кг;
- чай, кава - 200 г.
При видачі товарів населення допустиме відхилення ±20%.
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Військові місцеві адміністрації подаватимуть заявки, скільки потрібно продуктів для кожного з таких міст.
Крім того, для фасування продуктових наборів закуповують 10 мільйонів пластикових пакетів з ручками ємністю до 12 кг і 3 мільйони пакетів місткістю до 3 кг.
Зазначимо, Міністерство соціальної політики 26 березня повідомило, що регіонам, які найбільше постраждали від війни, відправили 211 477 продуктових наборів.
Продуктові набори з продуктів тривалого зберігання в рамках програми були відправлені для людей з вразливих категорій в Донецькій, Луганській, Київській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областей
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