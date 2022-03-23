Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается на странице Минцифры в Инстаграм.

Напоминается, что ЦНАПы – сеть мест, где можно получить необходимые в течение жизни госуслуги. Однако из-за агрессии РФ Центры, находящиеся в зоне боевых действий, временно не работают.

«После победы обязательно все восстановим. А теперь предлагаем воспользоваться картой, показывающей ЦНАПы, работающие ссылкой в ​​шапке профиля. На карте можно найти ближайший открытый Центр, узнать график его работы и контактный номер», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо

Через смартфон: выбрать область и населенный пункт в раскрывающемся списке.

Через компьютер: нажать на область и зеленую метку ЦНАП на карте.

Кроме того, 120 ЦНАПов по всей Украине работают как Центры заботы. В таком Центре можно получить вещи первой необходимости и временное убежище.

Напомним, Кабмин выдал решение, которое коснется тысяч украинцев.

Также в Кабмине объявили, что будет с ценами на продукты, бензин и лекарства

Как сообщала Politeka, украинцы получат продукты бесплатно, где и что будут раздавать