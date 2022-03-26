Сьогодні, 26-го березня, стало відомо, як вчора тисячі людей у Варшаві закликали Захід захистити Україну від російської агресії. У Варшаві понад 4000 осіб взяли участь в акції Stop promising, start acting! в підтримку України.
Мета-звернути увагу на жертви серед населення, що ростуть з величезною швидкістю і потреба в негайному закритті українського неба.
Тільки в Маріуполі, за різними даними, комунальні служби поховали в братських могилах 3000-4500 чоловік, але вже 6 днів у місті нікого не ховають.
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В Україні кажуть " коли ми переможемо..."
Немає сумніву в перемозі ні на хвилину.
Бо з нами підтримка всього світу.
З нами надійність ВСУ.
З нами дбайливість волонтерів.
З нами відвага кожного мирного громадянина, що захищає тили і противиться Збройним окупантам.
З нами непереборне прагнення до свободи.
Бо свобода була для нас завжди сакральною.
Бо для нас, на відміну від росіян, свобода - це не рабство.
І свою свободу ми ніколи і нікому не віддамо!
На ще один день ближче до перемоги і миру, Україна 💙 💛 » - висловилася Єфросиніна.
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