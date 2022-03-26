Мета-звернути увагу на жертви серед населення, що ростуть з величезною швидкістю і потреба в негайному закритті українського неба.

Сьогодні, 26-го березня, стало відомо, як вчора тисячі людей у Варшаві закликали Захід захистити Україну від російської агресії. У Варшаві понад 4000 осіб взяли участь в акції Stop promising, start acting! в підтримку України.

Мета-звернути увагу на жертви серед населення, що ростуть з величезною швидкістю і потреба в негайному закритті українського неба.

Тільки в Маріуполі, за різними даними, комунальні служби поховали в братських могилах 3000-4500 чоловік, але вже 6 днів у місті нікого не ховають.

"В Україні не говорять" коли закінчиться війна..."

В Україні кажуть " коли ми переможемо..."

Немає сумніву в перемозі ні на хвилину.

Бо з нами підтримка всього світу.

З нами надійність ВСУ.

З нами дбайливість волонтерів.

З нами відвага кожного мирного громадянина, що захищає тили і противиться Збройним окупантам.

З нами непереборне прагнення до свободи.

Бо свобода була для нас завжди сакральною.

Бо для нас, на відміну від росіян, свобода - це не рабство.

І свою свободу ми ніколи і нікому не віддамо!

На ще один день ближче до перемоги і миру, Україна 💙 💛 » - висловилася Єфросиніна.

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