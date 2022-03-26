Сегодня, 26-го марта, стало известно, как вчера тысячи людей в Варшаве призвали Запад оградить Украину от российской агрессии. В Варшаве более 4000 человек приняли участие в акции Stop promising, start acting! в поддержку Украины.
Цель – обратить внимание на жертвы среди населения, растущие с огромной скоростью и потребность в немедленном закрытии украинского неба.
Только в Мариуполе, по разным данным, коммунальные службы похоронили в братских могилах 3000 – 4500 человек, но уже 6 дней в городе никого не хоронят.
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Нет сомнения в победе ни на минуту.
Ибо с нами поддержка всего мира.
С нами надежность ВСУ.
С нами заботливость волонтеров.
С нами отвага каждого мирного гражданина, защищающего тылы и противящегося вооруженным оккупантам.
С нами непреодолимое стремление к свободе.
Ибо свобода была для нас всегда сакральной.
Ибо для нас, в отличие от россиян, свобода – это не рабство.
И свою свободу мы никогда и никому не отдадим!
На еще один день ближе к победе и миру, Украина 💙💛» - высказалась Ефросинина.
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