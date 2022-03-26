Цель – обратить внимание на жертвы среди населения, растущие с огромной скоростью и потребность в немедленном закрытии украинского неба.

Сегодня, 26-го марта, стало известно, как вчера тысячи людей в Варшаве призвали Запад оградить Украину от российской агрессии. В Варшаве более 4000 человек приняли участие в акции Stop promising, start acting! в поддержку Украины.

Цель – обратить внимание на жертвы среди населения, растущие с огромной скоростью и потребность в немедленном закрытии украинского неба.

Только в Мариуполе, по разным данным, коммунальные службы похоронили в братских могилах 3000 – 4500 человек, но уже 6 дней в городе никого не хоронят.

«В Украине не говорят "Когда закончится война..."

В Украине говорят "Когда мы победим..."

Нет сомнения в победе ни на минуту.

Ибо с нами поддержка всего мира.

С нами надежность ВСУ.

С нами заботливость волонтеров.

С нами отвага каждого мирного гражданина, защищающего тылы и противящегося вооруженным оккупантам.

С нами непреодолимое стремление к свободе.

Ибо свобода была для нас всегда сакральной.

Ибо для нас, в отличие от россиян, свобода – это не рабство.

И свою свободу мы никогда и никому не отдадим!

На еще один день ближе к победе и миру, Украина 💙💛» - высказалась Ефросинина.

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