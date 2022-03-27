Окупанти взяли Маріуполь в кільце і захопили деякі околиці, обстрілюють городян із забороненої зброї і знищують все на своєму шляху. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко в недавньому інтерв'ю УНІАН.

Проте, за словами Бойченка, над городом майорить український прапор. Наразі точно не відомо, скількох маріупольців окупанти насильно депортували до Росії.

«Є поки тільки можливі дані. Зараз вони публікують якісь списки, але їм вірити не можна. За нашими оцінками, це від 20 до 30 тисяч городян.» - каже Бойченко.

Він також додав, йому нещодавно телефонував сусід, якого примусово вивезли. Він пішов за водою, а його відвезли. Зараз він опинився в окупованому Новоазовську.

"Когось везуть до Росії. Припустимо, поїзд завантажили, він поїхав в ... Томськ. Яка тут логіка, складно зрозуміти. Люди ще дуже налякані і бояться говорити. Вони не розуміють, що буде з ними далі. Не у всіх з собою є мобільні телефони або документи. У мого товариша батьки подзвонили, але розмовляють пошепки. Ви повинні розуміти, людина 20 днів сиділа в підвалі, а тепер її забрали незрозуміло куди» - каже Бойченко.

Ми також писали, окупанти сконцентрувалися на так званому "звільненні Донбасу" про це заявив радника глави офісу президента Олексія Арестовича в ефірі Фейгін Live.

За його словами, в Росії зрозуміли, що взяти великі міста у них не вийде, тому вони сконцентрують свою увагу на Донбасі.

"Росія протягом тижня-двох виведе війська з Київської та Харківської областей і перекине їх на Донбас. Вони зрозуміли, що не вийде взяти великі міста, оголосили про завершення першої фази "спецоперації" і початок Другої - "звільнення Донбасу", - зазначив Арестович.

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