Українці продовжують виходити на мітинги в окупованих містах, показуючи, хто насправді господар.

Як пише Politeka.net, українці вже 32-ту добу захищаються від російських окупантів, які напали 24 лютого на Україну. І хоч деякі міста опинилися під тимчасовою окупацією, українці продовжують показувати, хто насправді господар там. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, що зараз відбувається в Каховці.

На кадрах можна побачити безліч людей, які з українськими прапорами влаштували мітинг на підтримку України.

"Масові протести мирних мешканців у Славутичі, Херсоні. Сьогодні Каховка у жовто-синіх прапорах-українці не бояться навіть без зброї протистояти ворожим військам. Спасибі кожному з вас", - написав Федоров.

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