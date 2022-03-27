Як пише Politeka.net, українці вже 32-ту добу захищаються від російських окупантів, які напали 24 лютого на Україну. І хоч деякі міста опинилися під тимчасовою окупацією, українці продовжують показувати, хто насправді господар там. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров показав, що зараз відбувається в Каховці.
На кадрах можна побачити безліч людей, які з українськими прапорами влаштували мітинг на підтримку України.
"Масові протести мирних мешканців у Славутичі, Херсоні. Сьогодні Каховка у жовто-синіх прапорах-українці не бояться навіть без зброї протистояти ворожим військам. Спасибі кожному з вас", - написав Федоров.
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