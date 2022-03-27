Як пише Politeka.net, сьогодні, 27 березня, Володимир Зеленський дав інтерв'ю для російських журналістів. Серед інших питань було піднято питання про обмін полоненими. Президент України зазначив, що необов'язково чекати кінця війни для цього, а можна діяти зараз. Про це пише "Українська правда" у своєму тг-каналі.
"Необов'язково діяти з якихось загальноприйнятих канонів: мовляв, дочекаємося кінця війни, чи потрібно, щоб ще набрати там... Я не розумію, навіщо це. Я вважаю, що є домовленість міняти всіх на всіх, сьогодні є стільки-то – давайте обміняємо на стільки-то", - сказав Зеленський.
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