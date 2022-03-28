У мережі з'явилося відео точного пострілу в танк з окупантами, які намагалися сховатися.
Відеозапис опублікували на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ.
"Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга в пекло трохи збільшилася. Разом переможемо!"- йдеться в повідомленні.
На кадрах видно, як путінські війська на великій швидкості мчали, щоб втекти з гарячих точок України, проте їм це не вдалося, оскільки в танк потрапила ракета.
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