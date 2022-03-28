У мережі з'явилося відео точного пострілу в танк з окупантами, які намагалися сховатися.

Відеозапис опублікували на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ.

"Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга в пекло трохи збільшилася. Разом переможемо!"- йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як путінські війська на великій швидкості мчали, щоб втекти з гарячих точок України, проте їм це не вдалося, оскільки в танк потрапила ракета.

Нагадаємо, лідер "Другої ріки" Харчишин розповів, як окупанти залишили його без будинку.

Як повідомляла Politeka.net, у Міноборони оцінили ймовірність захоплення Києва, як змінилася ситуація.

Також Politeka.net писала, що під Києвом стався черговий ракетний удар по нафтобазі.





