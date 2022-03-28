В сети появилось видео точного выстрела в танк с оккупантамі, которые пытались скрыться.
Видеозапись опубликовали на официальной странице Генерального штаба ВСУ.
"Даже быстрое бегство с поля боя российским оккупантам не помогло. Очередь в ад немного увеличилась. Вместе победим!" – говорится в сообщении.
На кадрах видно, как путинские войска на большой скорости мчались, чтобы убежать из горячих точек Украины, однако им это не удалось, поскольку в танк попала ракета.
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Напомним, лидер "Другої ріки" Харчишин рассказал, как оккупанты оставили его без дома.
Как сообщала Politeka.net, в Минобороны оценили вероятность захвата Киева, как изменилась ситуация.
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