В сети появилось видео точного выстрела в танк с оккупантамі, которые пытались скрыться.

Видеозапись опубликовали на официальной странице Генерального штаба ВСУ.

"Даже быстрое бегство с поля боя российским оккупантам не помогло. Очередь в ад немного увеличилась. Вместе победим!" – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как путинские войска на большой скорости мчались, чтобы убежать из горячих точек Украины, однако им это не удалось, поскольку в танк попала ракета.

Напомним, лидер "Другої ріки" Харчишин рассказал, как оккупанты оставили его без дома.

Как сообщала Politeka.net, в Минобороны оценили вероятность захвата Киева, как изменилась ситуация.

Также Politeka.net писала, что под Киевом произошел очередной ракетный удар по нефтебазе.





