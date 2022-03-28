Ще сім машин водіїв, які перебували за кермом у нетверезому стані, передадуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області, пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням, за минулу добу забрали такі авто: Nissan, Mercedes, Ford, Mazda, Volkswagen, Audi, Peugeot

«25-річний водій Nissan мав 1,24 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 6 разів. 25-річний керманич Mercedes-Benz — 2,11, що перевищує норму в 10 разів. 18-річний кермувальник Ford, після проходження огляду на стан сп'яніння, отримав результат у 0,35 проміле. У 35-річного керманича Mazda результат огляду становив 1,87 проміле. Ще одиному 35-річному кермувальнику Volkswagen огляд показав результат у 2,53 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму. 34-річний водій Audi пройшов огляд, де драгера показав 0,58 проміле», - повідомили в поліції.

Зафіксовано і рекорд: після огляду 38-річного керманича Peugeot стрілки драгера показали "в небо", що означає більше 5 проміле (перевищення у 25 разів).

На всіх порушників патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобілі доставили на спецмайданчик та передали інформацію у військову адміністрацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у злісних порушників правил паркування будуть вилучати автомобілі для потреб ЗСУ. Рішення вступить в дію з 1 квітня в Ужгороді.

Раніше також повідомлялось, що у орендодавців, які надають житло біженцям за завищеними цінами, відбиратимуть квартири. Нове жорстке рішення стосується мешканців Хмельницького.